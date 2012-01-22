Янукович уверен в мудрости нашего народа

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ пожелал гражданам Украины мира, согласия, единства по случаю Дня Соборности и Свободы.

Об этом говорится в Обращении Президента Украины по случаю Дня Соборности и Свободы.

Обращаясь к соотечественникам, глава государства выразил чувство большой веры в то, что «все вместе – власть и общество - сможем укрепить единство нашего народа». «Только наши общие усилия, наша преданность великой цели - построению сильной Украины, являются гарантией того, что соборная независимая Украина всегда будет принадлежать к кругу развитых, перспективных и влиятельных государств мира. Таких государств, в которых граждане являются хозяевами своей земли, в которых обеспечены права и свободы человека», - подчеркнул Президент.

Он выразил убеждение, что веру в эти идеалы исповедует большинство нашего общества. «Мы твердо и последовательно будем идти этим путем. Я уверен в мудрости нашего народа. Я знаю - наши усилия увенчаются успехом», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.