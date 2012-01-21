Эксперт: до выборов новый Майдан маловероятен

Массовые акции протеста в Украине до парламентских выборов маловероятны. Такое мнение высказал в интервью "Зеркало недели. Украина" (№ 2) директор социологической службы Центра Разумкова Андрей БЫЧЕНКО.

По его мнению, серьезные протесты до выборов маловероятны, так как любые выборы являются неким «клапаном в котле» и позволяют населению «выпускать пар», поскольку значительное число людей возлагают надежду на то, что в результате выборов ситуация изменится мирным путем. «То, что наш гражданин признает, что в стране происходят политические репрессии и при этом не собирается выходить на „майдан“, совсем не означает, что он смиряется с этим явлением. Поскольку выборы скоро, многие считают более приемлемым для себя проголосовать соответствующим образом. И постепенное снижение рейтинга Партии регионов (13,9% от общего числа опрошенных) подтверждает этот тезис», - отметил А.БЫЧЕНКО.

«Что касается готовности к протесту, я считаю, что люди будут протестовать только в случае серьезных и заметных фальсификаций на выборах, когда они поймут, что их надежды на изменение ситуации с помощью выборов не оправдались», - считает социолог.

При этом он напомнил, что власть уже не сможет требовать от граждан законопослушания. «У нас, к сожалению, на независимость судебной системы рассчитывать не приходится. Суд вынес решение, что не выплачивать деньги чернобыльцам противозаконно, а власть их все равно не выплатила, выказав пренебрежение к решениям суда как несоответствующим видению ситуации с их точки зрения. И требовать после этого законопослушания от обычных граждан власть не имеет ни политического, ни морального права», - сказал А.БЫЧЕНКО.