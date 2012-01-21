Янукович наградил Патона орденом Свободы

Президент раздал награды к празднику

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Указ № 28/2012 «О вручении государственных наград Украины по случаю Дня Соборности и Свободы Украины». Текст документа размещен на официальном сайте главы государства. Этим Указом, в частности, «за значительный личный вклад в социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие независимого Украинского государства, весомые трудовые достижения, многолетний добросовестный труд» орденом Свободы награжден президент Национальной академии наук Украины, директор Института электросварки имени Е.О.Патона НАН Украины, академик НАН Украины Борис ПАТОН. Этим Указом ряд граждан Украины удостоен государственных наград и специальных званий.

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