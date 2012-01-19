Луценко судили 14 часов

Суд по делу экс-министра внутренних дел Юрия Луценко в четверг длился 14 часов, сообщает пресс-служба "Народной самообороны".

"Суд завершился в 23.30 ночи", - отмечается в сообщении. Следующее заседание назначено на пятницу, 20 января 2012 года, в 08.05 утра.

В течение дня в суде были допрошены 9 свидетелей. При этом в суд четыре раза вызывали скорую для экс-министра.

В частности, 83 свидетель - Богдана Василенко, в мае 2008 года была назначена на должность главного инспектора отдела текущей деятельности Аппарата Министра, которую допрашивали предпоследней, сразу заявила, что следователь Сергей Войченко давил на нее.

"На досудебном следствии в ходе допроса следователь Войченко задавал мне вопросы и пытался навязать свое мнение по некоторым вопросам и у нас возникали разногласия", - подчеркнула свидетель.

"Когда был распечатан протокол допроса, то я в нем увидела то, чего не говорила в действительности", - заявила Василенко.

Она также сообщила, что следователь согласился откорректировать лишь некоторые ответы.

"Меня очень долго допрашивали. Потом мне объяснили, что у меня будет возможность выступить в суде, я подписала и ушла, так как у меня было очень плохое состояние", - заявила она.

Свидетель пояснила, что ее вызвали один раз, 6 декабря.

"Меня вызвали на 12 часов, а отпустили около 18:00", - отметила свидетель.

Она также заявила, что следователь Войченко в ходе допроса перевел ее к следователю Деркачу.

"Мне вас очень жаль, будет суд и у вас будет возможность все рассказать", - процитировала Василенко обращения к ней следователя.

При этом свидетель подчеркнула, что ей угрожали увольнением "и то, что следователь Войченко не собирается через мой допрос оставлять работу".

Первую повестку она получила в среду, 18 января, вечером.

"Мне звонил стажер Руслан, помощник судьи Вовка", - сообщила свидетель. После чего, по ее данным, ей принес повестку работник внутренней безопасности. "Мне также предлагали написать заявление об отказе давать показания в суде", - цитирует Украинская правда.