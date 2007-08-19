Зампред Тернопольского облсовета считает решение Нашей Украины провокацией

Заместитель председателя Тернопольского областного совета Олег ВИТВИЦКИЙ считает политической провокацией решение межпартийной конференции блока “Наша Украина” о досрочном прекращении его полномочий как депутата облсовета.

Об этом он заявил в разговоре с корреспондентом УНИАН.

По словам О.ВИТВИЦКОГО, уже в понедельник он планирует обжаловать решение межпартийной конференции блока «Наша Украина» в суде.

«Я остаюсь работать на занимаемой должности до решения территориальной избирательной комиссии. Но конференция нелегитимная, поскольку в ней не принимали участие представители всех политических партий, которые входят в блок, и я буду отстаивать это в суде», – сказал О.ВИТВИЦКИЙ.

Он также отметил, что решение об отзыве депутатов облсовета может обратиться против самой «Нашей Украины». «Если «Наша Украина» начала борьбу против националистов на Тернопольщине, то это провокация. Провокация, направленная против «Нашей Украины»», – считает О.ВИТВИЦКИЙ. Кто, по его мнению, стоит за этой провокацией, О.ВИТВИЦКИЙ не указал.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 августа, делегаты межпартийной конференции блока «Наша Украина» приняли решение об отзыве из Тернопольского областного совета 10 депутатов, которые были избраны по спискам блока: 7 членов Конгресса украинских националистов и трех членов политической партии "Народный Союз Наша Украина", среди каких О.ВИТВИЦКИЙ и экс-мэр Тернополя Богдан ЛЕВКИВ.

Также делегаты исключили Тернопольскую областную организацию КУНа из избирательного блока «Наша Украина», который был сформирован в январе 2006 года в составе НСНУ, Народного Руха Украины, КУНа, Партии промышленников и предпринимателей Украины и УРП «Собор».

В межпартийной конференции блока не принимали участие члены КУН.

В мае 2006 года во время выборов председателя облсовета, члены КУНа, которые шли в списке «Нашей Украины», поддержали кандидатуру от БЮТ, а затем создали собственную фракцию. Б.ЛЕВКИВ и О.ВИТВИЦКИЙ, несмотря на договоренность членов фракции «Наша Украина» бойкотировать голосование за кандидатуру председателя облсовета, пошли голосовать, после чего их исключили из партии и из фракции. О.ВИТВИЦКИЙ вскоре стал заместителем председателя облсовета.