У Попова объяснили, почему уже демонтируют елку

В Киеве в связи с проведением праздничного концерта по случаю отмечания Дня Соборности и Свободы на Майдане Незалежности 22 января начат демонтаж новогодней елки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, 22 января столица впервые будет отмечать День Соборности и Свободы Украины.

По случаю праздника в Киеве в воскресенье состоится ряд торжественных мероприятий, а также большой концерт на главной площади города.

В КГГА сообщили, что в концерте примут участие, в частности, группы «Мандри», «Скай», «ТіК», «Друга Ріка», певицы ДЖАМАЛА и Алена ВИННИЦКАЯ. Начало концерта - в 17.00.

Согласно утвержденному плану праздника, 22 января состоится торжественное возложение цветов к памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому.

Торжества в честь праздника состоятся в Национальном дворце искусств «Украина» при участии представителей исполнительной власти всех уровней, депутатов, дипломатического корпуса, общественности.

Также торжественные собрания состоятся в каждом районе города.

В музеях и библиотеках размещены книжные выставки, фотовыставки, экспозиции по истории Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики, их роли в процессе обретения Независимости Украины.

В учебно-воспитательных заведениях уже начали проводить лекции, семинарские занятия, научно-практические конференции и вечера памяти.

Как известно, 18 января в Киеве начался демонтаж главной новогодней елки Украины.

В соответствии с указом Президента, принятым 30 декабря 2011 года «Об отмечании в Украине некоторых памятных дат и профессиональных праздников», в этом году Украина впервые празднует День Соборности и Свободы.