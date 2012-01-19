У Попова объяснили, почему уже демонтируют елку
Начали еще вчера
В Киеве в связи с проведением праздничного концерта по случаю отмечания Дня Соборности и Свободы на Майдане Незалежности 22 января начат демонтаж новогодней елки.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, 22 января столица впервые будет отмечать День Соборности и Свободы Украины.
По случаю праздника в Киеве в воскресенье состоится ряд торжественных мероприятий, а также большой концерт на главной площади города.
В КГГА сообщили, что в концерте примут участие, в частности, группы «Мандри», «Скай», «ТіК», «Друга Ріка», певицы ДЖАМАЛА и Алена ВИННИЦКАЯ. Начало концерта - в 17.00.
Согласно утвержденному плану праздника, 22 января состоится торжественное возложение цветов к памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому.
Торжества в честь праздника состоятся в Национальном дворце искусств «Украина» при участии представителей исполнительной власти всех уровней, депутатов, дипломатического корпуса, общественности.
Также торжественные собрания состоятся в каждом районе города.
В музеях и библиотеках размещены книжные выставки, фотовыставки, экспозиции по истории Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики, их роли в процессе обретения Независимости Украины.
В учебно-воспитательных заведениях уже начали проводить лекции, семинарские занятия, научно-практические конференции и вечера памяти.
Как известно, 18 января в Киеве начался демонтаж главной новогодней елки Украины.
В соответствии с указом Президента, принятым 30 декабря 2011 года «Об отмечании в Украине некоторых памятных дат и профессиональных праздников», в этом году Украина впервые празднует День Соборности и Свободы.