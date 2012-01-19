Политолог о Медведчуке, Королевской и афганцах

Председатель Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир ФЕСЕНКО считает, что на выборах в Верховную Раду Украины будет «разыгрываться карта» выбора между европейскими перспективами Украины и евразийскими.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве.

По словам эксперта, на парламентских выборах 2012 года “будет очень актуальная тема противостояния” сторонников европейской интеграции, которых будет представлять оппозиция, и тех, кто выступает за “пророссийский выбор” Украины.

При этом В.ФЕСЕНКО добавил, что интрига заключается в том, кто будет выступать за евразийский выбор Украины. Он не исключил, что это направление развития государства будет отстаивать председатель совета центра «Правовое государство» Виктор МЕДВЕДЧУК в случае его участия в выборах.

Политолог добавил, что евразийский выбор также может отстаивать министр образования и науки, молодежи и спорта Дмитрий ТАБАЧНИК. В то же время В.ФЕСЕНКО заметил: “Если он будет в правительстве и получит место в списке Партии регионов или достойное место в округе, то может и не будет проявлять такой повышенной активности в этом направлении”.

Кроме того, В.ФЕСЕНКО считает, что на парламентских выборах будет главное традиционное соревнование между властью и оппозицией, а также между «постпомаранчевыми» и «антипомаранчевыми» силами. По его словам, также будет разыгрываться тема противостояния новых и старых политических сил. Эксперт считает, что в этом противостоянии “будут очень интересные интриги”.

«Одна из интересных интриг в этом сезоне будет связана с проектом Натальи КОРОЛЕВСКОЙ. Мы видим не только ее амбиции стать самостоятельным политическим и партийным лидером, но и видим сложности в ее отношениях с ТУРЧИНОВЫМ (первым заместителем председателя партии «Батьківщина» - УНИАН), ее выталкивание из «Батьківщини». Она хочет сохранить лояльность к ТИМОШЕНКО, чтобы ее воспринимали как оппозиционерку», - сказал В.ФЕСЕНКО.

По его мнению, главная проблема Н.КОРОЛЕВСКОЙ заключается в том, что она лично более популярна и известна, нежели Украинская социал-демократическая партия, которую она недавно возглавила. «И для нее очень важно провести ребрендинг этой партии, активное ее «раскручивание», - считает В.ФЕСЕНКО.

Кроме того, он не исключил, что на выборах в Верховную Раду может быть попытка «разыграть карту новых протестных сил» - афганцев и чернобыльцев.

«Уже уговорили афганцев создать свою партию, но, с моей точки зрения, это фальстарт, ошибочное решение, но похоже это будут раскручивать как новый протестный проект”, - сказал политолог.

Он также не исключил, что могут “запустить на орбиту новые провластные проекты или скрытых союзников Партии регионов, которые будут выступать на выборах в роли формальных независимых”.