ГД "Вперед!": Соборность сегодня - это солидарность

Общественные организации со всей Украины отметят День Соборности в Киеве акцией «Україна єдина». Об этом сообщил сопредседатель Гражданского движения «Вперед!» Андрей ПАНАЕТОВ, сообщили УНИАН в пресс-службе организации.

По его словам, среди организаторов акции - Гражданское движение «Вперед!», Всеукраинский комитет «Наступ», Гражданское объединение «За правовое государство», Общественная организация «Підприємці Поділля» и другие. Начнется мероприятие в 10 утра на Парковом (пешеходном) мосту.

Как отметил А.ПАНАЕТОВ, сегодня граждане потеряли всякое доверие к политикам, а поэтому пришло время, когда будущее Украины напрямую зависит от соборности общества, от его действий.

«Сейчас как никогда для Украины важна соборность, солидарность всех ее граждан. Поэтому акция «Україна єдина» – это гражданский День Соборности. Это день, когда общественные активисты со всей Украины независимо от веры и политических взглядов общим мощным голосом выразят свою поддержку не какой-то идеологии, а будущему Украины. Они соберутся в Киеве, чтобы продемонстрировать единство общества, единство мнений и единство действий», - сказал он.

А.ПАНАЕТОВ подчеркнул, что, несмотря на внутренние и внешние попытки, Украина единая и ее не разделить. Он отметил, что сегодня как никогда будущие перспективы Украины зависят от позиции граждан, а не политических сил.

«Соборность сегодня – это солидарность. Соборность Украины – это единение общества, поскольку для сохранения страны нам нужно действовать вместе. Мы призываем все общественные организации, все протестные движения из разных частей Украины приобщиться к нашей инициативе и вместе отметить этот День Соборности, продемонстрировав таким образом соборность общества», - сказал он.

Сопредседатель «Вперед!» сообщил, что к участию в мероприятии приглашены не только общественные деятели, но и политики разных рангов, которые прилагают усилия к развитию демократической Украины.

Напомним, День Соборности отмечается в Украине 22 января.