Кинах: удачно, что у Хорошковского есть опыт работы в СБУ

Опыт работы Валерия ХОРОШКОВСКОГО в должности главы СБУ положительно отразится на его работе в качестве министра финансов.

Об этом в комментарии УНИАН заявил президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий КИНАХ.

«Думаю, что существенную положительную роль сможет сыграть тот факт, что у новоназначенного министра есть опыт работы в СБУ, в частности, по противодействию коррупции, теневым схемам, злоупотреблениям при проведении госзакупок. Если он применит эти знания, и Министерство финансов будет четко координировать эту работу с правоохранительными и другими спецорганами, тогда это позволит серьезно пополнить бюджеты всех уровней», - сказал А.КИНАХ.

Он отметил, что В.ХОРОШКОВСКИЙ ранее на посту министра экономики (в 2002-2004 гг. занимал пост министра экономики и по вопросам европейской интеграции Украины - УНИАН) проявил себя с положительной стороны. Он также выразил надежду, что назначение В.ХОРОШКОВСКОГО в Минфин не ослабит финансовый блок правительства.

«Я считаю, что данное назначение не ослабит финансовый блок. Думаю, он справится с этой задачей. Возглавляя Министерство экономического развития ХОРОШКОВСКИЙ работал достаточно эффективно. У него есть опыт и понимание реальных экономических процессов»,- отметил А.КИНАХ.

При этом президент УСПП также отметил, что необходимо обеспечить более тесную и отлаженную работу Минфина с налоговой и таможенной службами в вопросе обеспечения поступлений средств в госбюджет.

«Нужна высокая координация. Финансовый центр координации и принятия решения – это, безусловно, Министерство финансов. Если будут усовершенствованы функции и координация действий Минфина, налоговой и таможенной службы с целью недопущения дублирования функций, параллельности работы, то это даст позитивный результат», - сказал А.КИНАХ.