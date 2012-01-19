Политолог: следующий парламент будет предреволюционным

Директор Института глобальных стратегий Вадим КАРАСЕВ выразил убеждение, что избранный на выборах осенью этого года парламент “будет хуже нынешнего”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Он прогнозирует, что Верховная Рада следующего, седьмого созыва, не доработает до конца своей каденции. По его словам, очередные парламентские выборы - “это фактически попытка законсервировать нынешний парламент”.

«Общество не будет ждать еще 5 лет, чтобы эти ребята правили еще 10 лет в парламенте, чтобы они с крутизной своей ходили», - сказал В.КАРАСЕВ.

По его мнению, новоизбранный парламент будет “парламентом кризисного времени, парламентом предреволюционных ситуаций или событий”. При этом он отметил, что выигрыш на выборах - это «билет на Титаник».

В.КАРАСЕВ считает, что в новый парламент “по мажоритарным округам пройдет МЕДВЕДЧУК и кучмисты, и мы получим парламент, который будет хуже этого. Там будут больше старых лиц, чем в этом парламенте”.

В.КАРАСЕВ убежден, что в парламент седьмого созыва партия “Фронт Змін”, которую возглавляет Арсений ЯЦЕНЮК, пройдет без проблем.

По его словам, “билет в политическое будущее” имеет также председатель партии «Гражданская позиция» Анатолий ГРИЦЕНКО.

«Умеет работать на стыке элит, на стыке легальной и уличной политики Наталья КОРОЛЕВСКАЯ», - заметил В.КАРАСЕВ. По его словам, лидера партии «УДАР» Виталий КЛИЧКО является “свежим” политиком. «У них нет гарантии прохождения в этот парламент, но у них перспективы на будущее больше, чем у тех, у кого сегодня есть гарантии прохождения», - считает В.КАРАСЕВ.