Турчинов: Медицинскую карту Тимошенко брали незаконно

Провести выемку медицинской карты экс-премьера Юлии Тимошенко из медицинского центра "Медиком" можно было только по решению суда.

Об этом заявил первый замглавы партии "Батькивщина" Александр Турчинов в эфире 5 канала.

"Карта может изыматься по решению суда, если это действительно информация необходимая для следствия", - отметил политик.

"Никакого решения суда, безусловно, не было. Для этого налоговую службу направили в больницу, просто начали запугивать какими-то несанкционированными проверками, санкциями и т.д.. И заставили врачей отдать медицинские документы, безусловно, не имея никаких оснований для этого", - уточнил он.

"К сожалению, мы прогнозируем, что им мало фальсифицировать дело, они еще хотят фальсифицировать какие-то медицинские справки или медицинские документы", - добавил Турчинов.

Комментируя согласие Генпрокуратуры и Государственной пенитенциарной службы на организацию работы совместной медицинской группы для проведения независимого обследования Тимошенко, политик заявил: "Эти заявления не имеют пока подтверждения".

"Мы, несмотря на то, что много раз просили, и защита, и наша политическая сила, защитные организации, чтобы специалисты, которым доверяет Юлия Владимировна могли это сделать. Пока это пиар, который не имеет подтверждения", - уточнил он.

Как известно, во вторник Александр Турчинов заявил, что Государственная налоговая служба изъяла из частной клиники "Медиком" медицинскую карту Тимошенко, которая наблюдалась в этой клинике более 10 лет.

В среду в СБУ сообщили, что медицинская карта экс-премьера Юлии Тимошенко действительно была изьята, но уже возвращена в медицинский центр.

Украинская правда