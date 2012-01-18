Гриценко придумал как попасть в СИЗО

Верховной Раде Украины предлагается расширить перечень лиц, которым предоставлено право без специального разрешения посещать учреждения исполнения наказаний для осуществления контроля за соблюдением прав осужденных.

Соответствующий проект Закона “О внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Украины (относительно усиления государственного и общественного контроля за соблюдением прав осужденных лиц в учреждениях исполнения наказаний), внесен народным депутатом, членом фракции НУ-НС Анатолием ГРИЦЕНКО.

В частности, в перечень предлагается дополнительно включить специально уполномоченных представителей Президента Украины, премьер-министра Украины, министра юстиции Украины, министра внутренних дел Украины, председателя Совета министров Крыма, председателей местных государственных администраций, сельских, поселковых, городских председателей, помощников народных депутатов Украины, депутатов Верховной Рады АРК, депутатов местных советов, членов общественного совета при центральном органе исполнительной власти по вопросам исполнения наказаний, и таким образом освободить последних от необходимости получать разрешение на посещение учреждения.

Лицам, которым предоставлено право без специального разрешения (аккредитации) посещать учреждения исполнения наказаний, гарантируется право самостоятельно или в сопровождении до трех медицинских работников и до двух представителей средств массовой информации посещать учреждения исполнения наказаний, без необходимости на это никаких разрешений, в любое время (включая ночное), без необходимости предупреждать учреждения исполнения наказаний о таком визите.

Законопроект детализирует объем прав лиц, наделенных правом безразрешительного посещения учреждений исполнения наказаний. Среди прочего, им предоставляется возможность передвигаться по территории учреждений исполнения наказаний, осуществлять аудио- и видеозапись и распространять полученную информацию, знакомиться с документацией, подавать устные или письменные запросы, проверять соблюдение законодательства, обжаловать противоправные действия (бездеятельность) должностных и служебных лиц учреждений исполнения наказаний, требовать немедленного прекращения таких действий (бездеятельности) и привлечения к ответственности виновных лиц, общаться с любыми работниками учреждений исполнения наказаний и осужденными (в том числе на условиях анонимности).

Законопроектом закрепляется приоритет реализации контроля за соблюдением прав осужденных над режимом в учреждениях исполнения наказаний.

В пояснительной записке отмечается, что, согласно действующему законодательству, общественный контроль за соблюдением прав осужденных могут осуществлять только наблюдательные комиссии, которые образуются органами местной власти и действуют в соответствии с "Положением о наблюдательных комиссиях". В большинстве своем эти комиссии работают формально и выполняют несвойственные для действенного общественного контроля функции, например, согласования представлений от администраций исправительных заведений в суд относительно условно досрочного освобождения от отбывания наказания осужденных. В то же время они почти не имеют влияния на применение административных взысканий в отношении осужденных, или перевод их на более жесткие условия содержания.

При этом даже такие формальные функции наблюдательных комиссий не распространяются на лиц, содержащихся в СИЗО.