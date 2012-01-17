Суд снова возьмется за Луценко уже завтра
19:41, 17 января 2012Политика
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Допросили 8 свидетелей
Печерский районный суд Киева, в производстве которого находится уголовное дело по обвинению экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО, допросив сегодня в судебном заседании восемь свидетелей, отложил рассмотрение дела до завтрашнего утра – 9 часов 5 минут.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение в конце рабочего дня – около 18.00 объявил председательствующий в судебном процессе судья Сергей ВОВК.
Следует отметить, что все 8 свидетелей, которые были допрошены сегодня, дали показания в судебном заседании в пользу бывшего главы МВД.
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