Суд снова возьмется за Луценко уже завтра

Печерский районный суд Киева, в производстве которого находится уголовное дело по обвинению экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО, допросив сегодня в судебном заседании восемь свидетелей, отложил рассмотрение дела до завтрашнего утра – 9 часов 5 минут.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение в конце рабочего дня – около 18.00 объявил председательствующий в судебном процессе судья Сергей ВОВК.

Следует отметить, что все 8 свидетелей, которые были допрошены сегодня, дали показания в судебном заседании в пользу бывшего главы МВД.