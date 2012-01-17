Турчинов заявляет, что у Тимошенко нет личного массажиста

Первый заместитель председателя партии «Батькивщина» Александр ТУРЧИНОВ заявляет, что у экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, которая сейчас находится в Качановской исправительной колонии, нет личного массажиста.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ТУРЧИНОВ заявил сегодня на брифинге в Киеве.

«У Юлии Владимировны нет личного массажиста», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Как сообщал УНИАН, в Управлении государственной пенитенциарной службы Украины в Харьковской области заявили, что Ю.ТИМОШЕНКО в письменном виде отказалась от услуг врачей Минздрава Украины и лечения, назначенного ими. При этом она просила для проведения соответствующих лечебных процедур допустить к ней в Качановскую колонию личного массажиста. 16 января он был допущен к экс-премьеру, однако из-за отсутствия в заведении профессионального стола для массажа процедура не была предоставлена.

Сегодня, 17 января, пресс-секретарь управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Харьковской области Юрий ЧУМАК сообщил, что личный массажист Ю.ТИМОШЕНКО прибыл в колонию.

Адвокаты и родственники Ю.ТИМОШЕНКО неоднократно заявляли, что экс-премьер страдает от сильной боли в спине.