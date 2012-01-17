Тимошенко делают массаж - комиссия Минздрава ждет

Личный массажист осужденной экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО прибыл в Качановскую исправительную колонию Харькова.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Харьковской области Юрий ЧУМАК.

По его данным, личный массажист Ю.ТИМОШЕНКО прибыл со специальным массажным столом и начал лечебную процедуру около 9.00. Ю.ЧУМАК отметил, что процедура будет длиться несколько часов. По его словам, в 10.00 в колонию прибыла комиссия врачей Министерства здравоохранения Украины. Врачи Минздрава посетят Ю.ТИМОШЕНКО после сеанса массажа. Потом проведут брифинг, на котором прокомментируют информацию о состоянии здоровья экс-премьера.

Как сообщал УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО в письменном виде отказалась от услуг врачей Минздрава Украины и лечения, назначенного ими. При этом она просила для проведения соответствующих лечебных процедур допустить к ней в Качановскую колонию личного массажиста. 16 января он был допущен к экс-премьеру, однако из-за отсутствия в заведении профессионального стола для массажа, процедура не была предоставлена.

Адвокаты и родственники Ю.ТИМОШЕНКО неоднократно заявляли, что экс-премьер страдает от сильных болей в спине.