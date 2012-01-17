«Наша Украина» призывает отклонить законопроект Табачника

Политическая партия «Наша Украина» призывает отклонить правительственный законопроект «О высшем образовании».

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении партии.

По мнению нашеукраинцев, вариант реформирования системы высшего образования, который предлагает правительство, по представлению министра Дмитрия ТАБАЧНИКА в законопроекте «О высшем образовании» (№ 9655), может привести к хаосу и коррупции в системе высшего образования и ограничивает права студентов.

В заявлении отмечается, что этот законопроект законодательно «уничтожает» идею внешнего независимого оценивания при поступлении. Ведь ст. 41 законопроекта предусмотрено формировать общий конкурсный балл поступающего наряду с результатами ВНО еще и на основе «балла высшего начального заведения» и среднего балла школьного аттестата. Практически для абитуриентов это означает возврат коррупционной составляющей при поступлении в вуз. Можно не сомневаться, что во многих вузах балл университета станет своеобразной коррупционной рентой, которую снова будут вынуждены платить родители поступающих.

В правительственном законопроекте закреплена явно антиконституционная норма о возможности внеконкурсного поступления некоторых категорий граждан, хотя в ст. 53 Конституции четко зафиксировано, что «граждане имеют право безвозмездно получать высшее образование в государственных и коммунальных учебных заведениях на конкурсной основе».

«Наша Украина» считает, что главным критерием зачисления абитуриентов в вуз должен быть уровень их знаний, а не другие факторы. Вопрос поддержки инвалидов, детей-сирот и некоторых других социально незащищенных граждан при поступлении в вуз нужно решать через введение для них отдельных квот при поступлении.

Законопроект продолжает курс министра ТАБАЧНИКА на ограничение прав студентов, убеждены в «Нашей Украине. Закрепленная в ст. 56 якобы прогрессивная норма об установлении размера минимальной стипендии не меньше размера прожиточного минимума может быть откорректирована постановлением правительства «О стипендиальном обеспечении» в сторону сокращения категорий студентов, которые ее получают, в чем не без оснований и подозревают студенты власть.

Поэтому «Наша Украина» предлагает закрепить в Законе «О высшем образовании» норму, согласно которой обычная стипендия должна назначаться всем студентам бюджетной формы обучения, которые по результатам семестрового контроля имеют средний балл успеваемости 4.00 и выше.

Также в партии отмечают, что в ст.42 законопроекта предусмотрена неоправданно жесткая норма об отчислении студентов из вуза за «установление факта академического плагиата». Эта норма может стать репрессивным инструментом в руках администрации в отношении «непослушных» студентов. Отучать недобросовестных студентов от практики «списывания» нужно, но только соответствующими оценками, считают в «Нашей Украине».

«Ряд важных вопросов деятельности вузов в правительственном законопроекте просто запутан. Так, например, из содержания законопроекта непонятно, предусмотрены ли вступительные экзамены при поступлении на обучение с образовательно-квалификационного уровня младшего специалиста – на бакалавра и с бакалавра - на магистра. Не дает законопроект четкого ответа и на вопрос, кто устанавливает конкретные сроки обучения при получении образовательно-квалификационных уровней. Все это создает дополнительные возможности для злоупотреблений и манипуляций со стороны вузов в отношении абитуриентов и студентов», - констатируют в «Нашей Украине».

В партии отмечают, что «целью интеграции украинского образования в общеевропейское образовательное пространство является усиление инновационных процессов в высшем образовании, обеспечение гражданам права выбора и равных условий для получения общего образования, обеспечение непрерывности образования личности на протяжении всей жизни. Однако об этом в правительственном законопроекте ничего не говорится».

Правительственные «чиновники забыли прописать в своем законопроекте важнейшие составляющие Болонского процесса, в частности, такой его неотъемлемый компонент, как кредитно-модульную систему организации учебного процесса», - подчеркивают в «Нашей Украине» и отмечают, что правительственный законопроект «О высшем образовании» должен быть снят с повестки дня парламента как не отвечающий задачам качественного развития высшего образования Украины.