Гражданин Луценко посетил “анти-гоп-стоп” (фоторепортаж)

Несколько упитанных ребят под одобряющие возгласы присутствующих дружно передвигали кадки с африканскими туями, которые по приказу столичной власти были расставлены на Майдане Незалежности на месте, где вот уже более 15 лет продают украинскую символику и сувениры. Предприниматели готовились к проведению художественной анти-гоп-стоп акции NЕVSEREMOS. В этот раз торговцев украинской музыкой и символикой, которых пытается разогнать мэр, пришли поддержать украинские деятели культуры. И, как оказалось, не только они...

Вдруг операторы и фотографы мгновенно бросили снимать культурную элиту и отодвинулись в сторону: на Майдане неожиданно появился сам Луценко.

Юрий Витальевич одним из первых поставил подпись под обращением в поддержку предпринимателей, распространяющих украинскую символику, от притеснений городской власти, и собирался было уходить. Но журналисты, увидев такую фигуру, не могли не получить комментарии. И Луценко нехотя рассказал о своем поступке. Он объяснил присутствующим, что пришел сюда не как лидер блока, а как гражданин, прочитав в Интернете об этой акции: “Я случайно сюда зашел и не собираюсь делать из этого какое-то политическое шоу. Считайте это не политическим поступком лидера блока, это мой личный поступок – поступок Луценко Юрия Витальевича, гражданина Украины”.

Затем гражданин Луценко напомнил, что одним из центральных требований возглавляемого им блока являются досрочные выборы столичной власти: "Мы уверены, что время положить конец тем, кто загубил Киев как столицу православия, как столицу Украины, как столицу искусства и духовности нашей страны. Как лидер блока я буду делать все, чтобы эта власть была сметена".

Торговля национальной символикой и сувенирами характерна для многих столичных центров, что вполне логично. Фома (группа "Мандри"), который довольно часто путешествует, рассказал, что в столице Португалии Лиссабоне, например, в центр города каждый день подъезжает ретро-автомобиль, где продается национальная музыка и сувениры, а в Швейцарии стоят очень красивые стилизованные столы. “А вот этот советский союз: “поставим кадку, заберем музыку” – это полный бред”, - добавил певец.

С Фомой полностью согласен Луценко. "Во всех европейских столицах на центральных площадях продаются сувениры национального характера. Так должен быть в любой стране, которая помнит о своих корнях", - патриотично заявил он.

Члены созданного комитета защиты Майдана пообещали, что их акции будут длиться, пока мэр не оставит их в покое. “Мы не уйдем отсюда – скорее из Киева уйдет Черновецкий”, - заявили они.

Анна Ященко

Фото Александра Косарева/ УНІАН