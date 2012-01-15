Amnesty International может изменить свое отношение к приговору Тимошенко

Заместитель директора Amnesty International по странам Европы и Центральной Азии Джон Дальхузен рассказал в интервью Deutsche Welle о том, почему правозащитная организация пока не считает бывшего премьер-министра Украины Юлию Тимошенко "узником совести".



По его словам, у Amnesty International есть четкое определение того, кто является "узником совести".



Это тот, кого задержали за действия, которые являются правом человека, например, на свободу выражения мнений. То есть это люди, задержанные за высказывания, публичные требования или убеждения. И хотя приговор Ю.Тимошенко был вынесен по политическим мотивам и стал результатом несправедливого судебного процесса, для Amnesty International этого недостаточно. Здесь, с точки зрения правозащитников, речь идет о политическом соперничестве, о "войне" между конкурирующими политическими группами.



Однако ситуация "не статична". Отношение Amnesty International может изменится, как это произошло с делами Ходорковского и Лебедева в России. Если выяснится, что ее преследуют не только по политическим мотивам, а за выражение взглядов, неугодных власти, за призывы, мнения и взгляды оппозиционного движения, пояснил Д.Дальхаузен.



"Дело Юлии Тимошенко очень важное, и масштаб несправедливости огромен", - заключил он.