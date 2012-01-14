Три приоритета Януковича

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ на 2012 год определил три главных акцента, на которых должны сосредоточиться все, кто будет заниматься реализацией реформ в стране.

На этом заявил на брифинге Представитель Президента в Верховной Раде, народный депутат Украины от Партии регионов Юрий МИРОШНИЧЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Принятие закона, по убеждению Президента, не является конечной целью реформы. Лишь имплементация, реализация закона – чтобы люди почувствовали улучшение своей жизни – вот что является ожидаемым результатом той или иной реформы. Три приоритета определены Президентом: это межсекторная координация реформ в 2012 году, это перенесение акцента (реализации реформ) из центра на регионы, это критерии оценки, исходя уже из улучшения качества жизни граждан Украины», - отметил Ю.МИРОШНИЧЕНКО.

Он подчеркнул, что в 2012 году реформирование будет осуществляться по таким главным направлениям, как: энергетический сектор; вопросы дерегулирования, развития предпринимательства и предоставления админуслуг; сфера образования и развития научно-технической отрасли; международная экономическая интеграция; социальная сфера; государственные финансы и управление; финансовый сектор; сельское хозяйство и рынок земли, ЖКХ, медицинское обслуживание; приватизация и управление государственной собственностью; развитие транспортной инфраструктуры; национальные проекты.

«Вот 14 направлений реформ, которые будут в фокусе внимания и Президента, и парламента, и Кабинета министров… Если в 2011 акцент был сделан непосредственно на механизмах реформирования отдельных отраслей, то 2012 год будет иметь целью уже межсекторную координацию. Смещается акцент на сочетание и согласование реформ между собой», - подчеркнул Ю.МИРОШНИЧЕНКО.