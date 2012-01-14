Литвин: проходной барьер еще можно поменять

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН не исключает, что на следующей сессии некоторые народные депутаты будут инициировать внесение изменений в закон о парламентских выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, он сказал сегодня в ВР: «Предложения будут вноситься, в первую очередь, народными депутатами, и эти предложения будут увеличиваться по мере развертывания избирательной кампании».

В.ЛИТВИН добавил, что в резолюции Мониторингового комитета ПАСЕ содержатся некоторые замечания к этому закону, и это может стать поводом для внесения изменений.

По словам председателя ВР, лично он внес бы изменения, которые касаются проходного барьера, поскольку при смешанной системе он вообще теряет смысл.

По словам В.ЛИТВИНА, при смешанной системе так случается, что депутат от определенной политической силы проходит по мажоритарной системе, а политическая сила - нет, и те голоса, которые им достались, распределяются между победителями выборов.

«За счет приза, например, в сегодняшнем парламенте немногим больше 30 народных депутатов», - сказал он.

«Поэтому я не исключаю того, что к этой теме могут опять вернуться», - добавил В.ЛИТВИН.