Свидетеля по делу Луценко перед допросом в суде вызывали в ГПУ?

Бывшего сотрудника Департамента уголовного розыска МВД Украины Евгения ТРОЯНА вчера вызывали в Генпрокуратуру с просьбой предоставить в судебном заседании по обвинению экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО показания, которые он давал на досудебном следствии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Е.ТРОЯН сообщил сегодня на допросах во время заседания Печерского районного суда Киева, рассматривающего уголовное дело в отношении Ю.ЛУЦЕНКО.

«Вчера я был вызван в Генпрокуратуру к начальнику отдела ИЩУКУ и он меня пригласил на сегодняшнее судебное заседание. Он сказал, чтобы я говорил то, что говорил на досудебном следствии. Повестку мне не вручили, спросил, приду ли, я ответил: конечно приду. Общались на Борисоглебской, 18, (по указанному адресу находится Главное следственное управление ГПУ – УНИАН), второй этаж, 218-й кабинет, около 19-ти часов», - сказал свидетель.

Что касается непосредственно допроса по сути дела, то он сообщил суду, что оперативно-розыскное дело против бывшего водителя экс-заместителя председателя СБУ Владимира САЦЮКА в рамках расследования уголовного дела об отравлении Виктора ЮЩЕНКО проводилась согласно действующему законодательству без каких-либо нарушений.

По словам Е.ТРОЯНА, об этом, в частности, свидетельствуют результаты совместной проверки МВД и Генпрокуратуры относительно законности проведения указанного ОРД.

«Не было обнаружено нарушений комиссией, которая проводила проверку относительно ведения ОРД, в том числе со стороны Генпрокуратуры не было никаких замечаний», - отметил свидетель.