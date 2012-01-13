С Шевченко к трибуне вышла вся фракция

Члены фракции "БЮТ-Батькивщина" подошли к трибуне Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас в парламенте рассматривается вопрос отзыва представителя этой фракции Андрея ШЕВЧЕНКО с должности председателя Комитета ВР по вопросам свободы слова и информации.

Перед этим первый заместитель председателя данного комитета Елена БОНДАРЕНКО (фракция Партии регионов) обвинила А.ШЕВЧЕНКО в нарушении законодательства и в «злоупотреблении служебным положением».

Когда А.ШЕВЧЕНКО шел к трибуне для выступления, вместе с ним пошла вся фракция "БЮТ-Батькивщина".