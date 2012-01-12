Во Дворце «Украина» исполнят рэп о Януковиче, Тимошенко и Путине

9 февраля в Национальном дворце «Украина» пройдет литературный вечер «Гражданин поэт», на котором актер Михаил ЕФРЕМОВ будет декламировать стихи московского поэта Дмитрия БЫКОВА, посвященные актуальным событиям политической и общественной жизни.

По информации журнала Weekly.ua, одно из произведений будет посвящено обвинительному приговору Юлии ТИМОШЕНКО. Это рэп на стихи Д.БЫКОВА и музыку Васи ОБЛОМОВА (автора шлягера «Еду в Магадан»). В стилизованном под Гоголя тексте Президент Виктор ЯНУКОВИЧ предстает в образе казака, Ю.ТИМОШЕНКО - ведьмы, а Владимир ПУТИН - Вия.

В эксклюзивном интервью Weekly.ua поэт Д.БЫКОВ заявил, что происходящее в Украине «напоминает плохие анекдоты».

«Видно сужение политического поля, деградация большинства политиков, чудовищная национальная и социальная демагогия. А на простейшем уровне, уровне украинских чиновников, заметно серьезное падение интеллекта, причем коснувшееся всего - от литературы до телевидения», - пояснил Д.БЫКОВ.

Это первая гастроль М.ЕФРЕМОВА и поэта Д.БЫКОВА с программой «Гражданин поэт» за пределами России. Цены на билеты доходят до 1800 грн.

Проект «Гражданин поэт» существует с февраля минувшего года. Каждый понедельник в Интернете появляется новое стихотворение Д.БЫКОВА, которое декламирует М.ЕФРЕМОВ.