Кличко знает, как выиграть у продуктовых наборов от власти

Лидер партии УДАР, депутат Киевсовета Виталий КЛИЧКО призывает все оппозиционные партии заключить соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи на парламентских выборах, которые должны состояться в октябре этого года.

Об этом В.КЛИЧКО заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Мы предлагаем всем оппозиционным силам подписать соглашение о взаимном сотрудничестве и взаимопомощи на выборах, об общих критериях выдвижения кандидатов, создании общего большинства в новой Верховной Раде Украины", - сказал В.КЛИЧКО.

По его словам, только при условии объединения оппозиционных сил можно будет противостоять фальсификациям и злоупотреблениям, к которым готовится власть.

Лидер партии УДАР предлагает на каждом мажоритарном округе выдвинуть от оппозиции единого кандидата, которого определять не по договоренностям, а через проведение так называемых праймериз. "Выиграть у продуктовых наборов от власти смогут только очень авторитетные люди, которых поддерживают не только представители оппозиции. Решать, кто будет кандидатом от оппозиции, должны не вожди в кулуарах, а только избиратели", - убежден он.

В.КЛИЧКО также предлагает оппозиционным силам отказаться от борьбы между собой. "Каждое слово, сказанное оппозиционными политиками против коллег, - это помощь нынешней власти, а мы сегодня каждый день от некоторых партнеров слышим, что все решено, округа разделены, в Верховную Раду проходят три партии", - объяснил лидер партии УДАР.

По его словам, соответствующее соглашение будет предложено подписать партиям "Батькивщина", "Народная самооборона", «Гражданская позиция», ВО "Свобода" и другим партиям, входящим в Комитет сопротивления диктатуре (УНИАН: в ноябре 2011 года партия «Гражданская позиция» Анатолия ГРИЦЕНКО вышла из Комитета сопротивления диктатуре).

"Мы призываем приобщиться к этому соглашению все партии, которые исповедуют европейские демократические ценности", - отметил он.

"Мы передаем это соглашение также Юлии ТИМОШЕНКО и Юрию ЛУЦЕНКО, потому что уверены, что эти политики должны принимать участие в выборах в Верховную Раду", - сообщил В.КЛИЧКО.