Оппозиция выбрала место и время для объединения
12:27, 12 января 2012Политика
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Соболев провел брифинг
В День Соборности, 22 января, на Софийской площади Киева будут подписаны документы об объединенной оппозиции.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге народный депутат Сергей СОБОЛЕВ (фракция "БЮТ-Батькивщина").
Он сообщил, что акция начнется 22 января в 12.30.
По его словам, сначала состоится совместный молебен представителей украинских церквей, а завершится акция митингом, на котором «мы примем резолюции».
Как сказал С.СОБОЛЕВ, «состоится подписание соответствующих документов об объединенной оппозиции».
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