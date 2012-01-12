Оппозиция выбрала место и время для объединения

В День Соборности, 22 января, на Софийской площади Киева будут подписаны документы об объединенной оппозиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге народный депутат Сергей СОБОЛЕВ (фракция "БЮТ-Батькивщина").

Он сообщил, что акция начнется 22 января в 12.30.

По его словам, сначала состоится совместный молебен представителей украинских церквей, а завершится акция митингом, на котором «мы примем резолюции».

Как сказал С.СОБОЛЕВ, «состоится подписание соответствующих документов об объединенной оппозиции».