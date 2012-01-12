Королевской вынесли строгий выговор

Фракция «БЮТ-Батькивщина» вынесла строгий выговор трем народным депутатам за нарушение фракционной дисциплины.

Как сообщил УНИАН источник во фракции, соответствующее решение было принято во время заседания «БЮТ-Батькивщины», которое состоялось вчера вечером.

По данным источника, соответствующее решение было принято почти единогласно.

«Было принято решение о вынесении строгого выговора трем народным депутатам за нарушение фракционной дисциплины, неучастие в работе фракции и пребывание за рубежом во время проведения пленарных заседаний без согласования с руководством фракции», - сказал собеседник агентства.

В частности, соответствующее решение касается Наталии КОРОЛЕВСКОЙ, Гарегина АРУТЮНОВА и Вадима ТРОФИМЕНКО. При этом собеседник подчеркнул, что все эти депутаты принадлежат к разным политическим партиям, входящим в состав фракции.

Как сообщалось, по информации ряда СМИ, на заседании должен был рассматриваться вопрос об исключении из состава фракции «БЮТ-Батькивщина» народных депутатов, которые вошли в состав политсовета Украинской социал-демократической партии.

Позже лидер фракции «БЮТ-Батькивщина» Андрей КОЖЕМЯКИН заверил, что сейчас вопрос об исключении не стоит.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2011 года Н.КОРОЛЕВСКАЯ возглавила Украинскую социал-демократическую партию, а народные депутаты Евгений СУСЛОВ и Алексей ЛОГВИНЕНКО вошли в политсовет этой партии.

УСДП является участником Блока Юлии ТИМОШЕНКО вместе с партиями «Батькивщина» и ПРП.