БЮТ будет требовать рассмотрения двух решений по Тимошенко

Фракция «БЮТ-Батькивщина» сегодня будет требовать рассмотрения двух решений, которые должны сделать невозможной угрозу жизни экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО, поскольку вчерашний разговор с руководителем Государственной пенитенциарной службы засвидетельствовал, что ни пенитенциарная служба, ни медики не могут дать четкие ответы на вопрос, что случилось со здоровьем Ю.ТИМОШЕНКО вечером 6 января.

Об этом заявил заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе вице-спикера.

Н.ТОМЕНКО сообщил, что с этой целью «БЮТ-Батькивщина» будет требовать принятия постановления, которое будет предусматривать разрешение на обследование Ю.ТИМОШЕНКО западными специалистами, в частности теми, кого предлагает правительство Канады.

Кроме того, по словам Н.ТОМЕНКО, фракция будет настаивать на создании временной следственной комиссии для расследования обстоятельств происшествий, которые произошли в Качановской колонии 6 и 7 января.