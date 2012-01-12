У России уже появились претензии к украинскому сыру

Роспотребнадзор считает, что поставляемые в РФ из Украины сыры должны классифицироваться как "сырный продукт"из-за большого содержания растительных компонентов и отмечает общее ухудшение качества молочной продукции украинских производителей. Об этом, как сообщает РИА Новости говорится в сообщении, опубликованном в четверг на официальном сайте ведомства.

"Анализ находящейся в обороте на российском рынке молочной продукции украинского производства показал, что в последний период произошло ухудшение ее потребительских свойств, что чаще всего происходит из-за бесконтрольного использования растительных компонентов", - говорится в сообщении.

Роспотребнадзор отмечает, что в таком случае сыры из Украины, согласно Техническому регламенту на молоко и молочную продукцию, можно идентифицировать только как сырный продукт.

"Такие обстоятельства имеют признаки нарушения права потребителей на предоставление необходимой и достоверной информации о товарах, обеспечивающей возможность их правильного выбора", - говорится в сообщении.

По данным Роспотребнадзора, в 2011 году Украина только за 10 месяцев поставила на российский рынок 55,5 тысячи тонн сыров.

Глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в воскресенье заявил, что РФ ужесточит контроль за украинской аграрной продукцией в связи с тем, что в Украине с 2012 года контроль за продовольствием будет осуществлять ветеринарная служба. В ответ глава МИД Украины Константин Грищенко на своей странице в Twitter написал, что Онищенко должен извиниться за свои высказывания об украинской системе контроля за пищевой продукцией.