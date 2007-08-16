Партия регионов предлагает платить депутатам среднюю зарплату по стране

Партия регионов готова внести в парламент законопроекты, которые ликвидируют льготы и привилегии для всех высокопоставленных чиновников, начиная с Президента Украины.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил руководитель избирательного штаба Партии регионов Борис КОЛЕСНИКОВ, сообщает пресс-служба Партии регионов. Б. КОЛЕСНИКОВ отметил, что Партия регионов, как всегда, подошла к проблеме социальной справедливости комплексно и не сводит ее лишь к отмене депутатской неприкосновенности.

В сообщении отмечено, что законопроекты, предложенные регионалами, предусматривают приравнивание зарплаты народного депутата к среднестатистической по стране и ее ежегодное индексирование согласно статистике.

При этом, по словам Б. КОЛЕСНИКОВА, инициативы регионалов предусматривают создание парламентскими партиями специальных фондов, которые будут доплачивать народным депутатам за законотворческую работу. «Депутат будет получать вознаграждение только за конкретную работу по созданию законопроектов», - подчеркнул Борис Колесников.

Он также отметил, что ПР хочет, «чтобы в депутаты шли амбициозные люди, которые стремятся преобразовать страну к лучшему».

Б. КОЛЕСНИКОВ также заявил, что все курортные и лечебные базы Верховной Рады, Секретариата Президента, Кабинета Министров, Государственного управления делами должны быть проданы с аукциона.

В свою очередь, Анна ГЕРМАН отметила, что их инициативы касаются «не только отмены депутатской неприкосновенности, но целого комплекса мероприятий, направленных на то, чтобы Закон в Украине был одинаковым для всех – начиная с Президента, депутата Верховной Рады и заканчивая каждым обычным гражданином Украины».