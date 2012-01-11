Главный тюремщик: Тимошенко не теряла сознание

В Государственной пенитенциарной службе объясняют отказ предоставить видео инцидента, который произошел с экс-премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО в ночь на 7 января в камере Качановской колонии Харькова тем, что такое видео не сохраняется.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сказал председатель Государственной пенитенциарной службы Александр ЛИСИЦКОВ.

«Видео не архивируется. Нет системы архивации», - сказал А.ЛИСИЦКОВ.

В то же время он отметил, что видеосъемка в камере Ю.ТИМОШЕНКО осуществляется в соответствии с действующим законодательством для того, чтобы наблюдать за человеком в камере и предупреждать случаи суицида. При этом, по словам председателя Государственной пенитенциарной службы, ситуация, которая произошла с Ю.ТИМОШЕНКО, является штатной. «Зачем хранить видео? Какая это чрезвычайная ситуация? Это штатная ситуация», - сказал А.ЛИСИЦКОВ.

Он также опроверг информацию относительно того, что Ю.ТИМОШЕНКО теряла сознание. «Я в тот момент там не был, но, насколько я знаю, она не теряла сознание. Слабость почувствовала, возможно, голова закружилась, потому что при падении давления это бывает», - сказал он.

А.ЛИСИЦКОВ утверждает, что Ю.ТИМОШЕНКО почувствовала себя плохо после принятия душа. «Каждый из нас знает, особенно тот, кто был в бане и в парилке: выходишь и у некоторых голова кружится. Все может быть. При падении давления бывает головокружение», - сказал он.

По убеждению председателя Государственной пенитенциарной службы, Ю.ТИМОШЕНКО, чтобы чувствовать себя хорошо, нужно больше двигаться и дышать свежим воздухом. «Анализы, сделанные ей, подтвердили, что у нее состояние здоровья удовлетворительное, хорошее состояние здоровья. Нужно больше дышать воздухом, заниматься физкультурой, и все будет хорошо», - сказал он.

А.ЛИСИЦКОВ заверил, что в случае, если будет создана Временная следственная комиссия Верховной Рады, по ее запросу будут предоставлены и материалы относительно данного инцидента, в частности, заявления представителей колонии, которые дежурили в тот день, объяснения сокамерницы и пр. «Мы все эти материалы соберем и предоставим. Нам незачем скрывать», - добавил он.