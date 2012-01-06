Соглашение об ассоциации с ЕС почти готово к подписанию?

Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом в ближайшие недели технически будет готово к подписанию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом правительственный уполномоченный по вопросам европейской интеграции Валерий ПЯТНИЦКИЙ заявил сегодня на пресс-конференции.

"В ближайшие недели соглашение будет полностью готово для подписания с точки зрения всех необходимых технических моментов», - сказал он.

При этом В.ПЯТНИЦКИЙ отметил, что на процесс подписания документа влияют «определенные факторы», а определение конкретной даты подписания документа является вопросом политической договоренности.

Как сообщал УНИАН, МИД Украины ожидает, что Соглашении об ассоциации с ЕС будет парафировано в середине февраля.

19 декабря 2011 года в Киеве на саммите Украина-ЕС было объявлено о завершении переговоров по Соглашению об ассоциации.