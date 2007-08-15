Представитель БЮТ встревожен, что списки блока зарегистрировали слишком быстро

Представитель БЮТ в Центральной избирательной комиссии Петр КРУПКО усматривает юридическую ловушку для БЮТ в решении ЦИК зарегистрировать кандидатов от блока до вступления в силу решения Окружного административного суда Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в интервью журналистам после принятия ЦИК решения о регистрации кандидатов в депутаты от БЮТ.

П.КРУПКО отметил, что представители БЮТ выступали за то, чтобы ЦИК рассмотрел этот вопрос после официального вступления в силу решения суда. Однако, по его словам, член ЦИК Михаил ОХЕНДОВСКИЙ предложил внести этот вопрос в повестку дня заседания ЦИК уже сегодня.

«Возможно, М.ОХЕНДОВСКИЙ готовит нам какую-то ловушку», - сказал он, добавив при этом, что, если это так, то она обернется против членов ЦИК.

Он также отметил, что сегодня ЦИК своим решением исправила ту ошибку, которую комиссия допустила несколько дней раньше, не зарегистрировав кандидатов от БЮТ.

Как сообщал УНИАН, 14 августа Окружной административный суд Киева обязал ЦИК повторно рассмотреть вопрос о регистрации кандидатов в народные депутаты, включенных в список БЮТ, и зарегистрировать этих кандидатов для участия во внеочередных парламентских выборах.

После решения суда ЦИК имел два дня на его обжалование в апелляционной инстанции. В случае, если ЦИК на протяжении двух дней не воспользуется этим правом, решение суда официально вступает в силу.

Сегодня, 15 августа, ЦИК зарегистрировал кандидатов в депутаты от БЮТ.