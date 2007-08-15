Бродский: Верка Сердючка - бизнес-проект ПР, рассчитанный на лохов

Один из лидеров Партии вольных демократов Михаил БРОДСКИЙ считает, что возможное участие Андрея ДАНИЛКО (Верка Сердючка) в парламентских выборах является техническим проектом Партии регионов.

Об этом сообщает пресс-служба Партии вольных демократов.

«Избиратели должны понимать, что Верка Сердючка – это на самом деле технический проект, за которым стоит Партия регионов. Достаточно взглянуть на источники финансирования этого политпроекта», - сказал М.БРОДСКИЙ.

Он также считает, что если Верка Сердючка и дальше продолжит участвовать в сомнительных политических проектах, то к осени ее имидж окончательно испортится, а сам А.ДАНИЛКО в политическом плане превратится в «Верку Смердючку».

Вольные демократы предупреждают, что с помощью «шута» А.ДАНИЛКО «регионалы» намерены отобрать голоса протестного электората. «Верка – типичный бизнес-проект, рассчитанный на лохов»,- отметил М.БРОДСКИЙ.

«Мы можем по-разному относиться к сценическому образу А.ДАНИЛКО. Когда в России Сердючка играла роль «глупого хохла», мы могли ее ненавидеть, когда на конкурсе «Евровидение» Сердючка заявила на весь мир «Раша, гудбай!», мы могли считать ее национальным героем, но политика – это совсем другое, серьезное дело», – считает М.БРОДСКИЙ.

Партия вольных демократов обращается к избирателям с просьбой более ответственно относиться к своему выбору, «ведь если мы сегодня смеемся, то завтра можем заплакать».