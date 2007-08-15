Онищук презентует законопроект НУ-НС об отмене депутатской неприкосновенности

Cегодня в 13.30 в УНИАН с трансляцией на “5 канале” состоится пресс-конференция заместителя руководителя штаба блока “Наша Украина – Народная самооборона” по юридическим вопросам Николая ОНИЩУКА. Тема пресс-конференции: “Конституционные инициативы блока “Наша Украина - Народная самооборона” относительно отмены депутатской неприкосновенности. Презентация законопроекта”.

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