В Тростянце вся фракция Соцпартии перешла в Партию регионов

На внеочередной сессии Тростянецкого районного совета его председателем избран представитель фракции Партии регионов Александр ОЛЕЙНИК.Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумского областного совета, неделю назад регионал Александр ЛИПЧЕНКО, руководивший райсоветом, по собственному желанию досрочно сложил полномочия. Депутаты решили еще до начала нового года избрать нового руководителя, и 27 декабря им стал представитель фракции ВО «Батьківщина» Эдуард ХОЛОДОВ. Но уже на внеочередной сессии 28 декабря, когда райсовет должен был рассматривать бюджет на 2012 год, он попросил депутатов рассмотреть заявление об отставке, пробыв на должности всего один день. В повестку дня был снова внесен вопрос о выборах главы райсовета. В итоге, 21 депутат проголосовал за кандидатуру представителя Партии регионов А.ОЛЕЙНИКА.

Кроме того, в этот день также значительно укрепила свои позиции фракция Партии регионов: в нее перешел весь состав от фракции СПУ и один депутат от фракции «Родной город». Таким образом, регионалы усилили свое представительство в райсовете до 21 человека из 34.

А.ОЛЕЙНИК - депутат райсовета нескольких созывов. Ему 51 год, имеет высшее педагогическое образование, в последнее время работал председателем Тростянецкой районной организации Украинского общества охотников и рыболовов.