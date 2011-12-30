Дочь Тимошенко уверяет, что про 12 чемоданов - вранье

Дочь Юлии ТИМОШЕНКО Евгения заявляет, что ни семья, ни адвокат ее матери не были информированы о переводе экс-премьер-министра из Лукьяновского следственного изолятора в колонию в Харькове.

Об этом сообщается на официальном сайте Ю.ТИМОШЕНКО.

"Утром маму вынесли на руках, по-зверски бросили в автозак, несмотря на тяжелое состояние здоровья, и увезли в неизвестном направлении", - сказала Е.ТИМОШЕНКО.

Дочь Ю.ТИМОШЕНКО обратилась к представителям средств массовой информации с просьбой "прекратить распространять ложь о двенадцати чемоданах". Евгения ТИМОШЕНКО напомнила, что сегодня в Лукьяновском СИЗО отказались принять передачу для Ю.ТИМОШЕНКО, мотивируя это ее отсутствием.

"В шесть утра мы заняли очередь, чтобы передать маме передачу к Новому году, но ее не приняли, сказали, что такого человека в Лукьяновском СИЗО нет", - сообщила Е.ТИМОШЕНКО.