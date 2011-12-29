Из-за приговора Тимошенко Украине угрожает изоляция?

Украинский всемирный координационный совет считает, что судебное решение относительно экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО может привести к полной изоляции Украины.

Об этом идет речь в переданном агентству УНИАН заявлении председателя УВКС Михаила РАТУШНОГО.

По его словам, большинство украинских объединений за рубежом сходятся во мнении, что сам суд проходил с нарушением норм объективности и непредвзятости, а его решение было политически мотивированным.

Как отметил М.РАТУШНЫЙ, УВКС считает, что такими действиями Украина в глазах цивилизованного мира перестала отождествляться с государством, где господствует демократия, независимое судопроизводство, свобода мирных собраний, и не преследуют за политическую позицию. УВКС однозначно осуждает такую практику и призывает власть прислушиваться к мнению мировой и украинской общественности.

“Под сомнение поставлен вопрос более тесной интеграции Украины в европейское цивилизационно-правовое пространство, подписания Соглашения между Евросоюзом и нашим государством об ассоциации. Такие действия могут привести к тому, что Украина окажется в полной изоляции, а миллионы наших граждан и заграничных украинцев будут чувствовать себя изгоями и представителями государства, где нарушаются базовые ценности и свободы человека”, - говорится в заявлении.

Как заметил М.РАТУШНЫЙ, вместе с тем, даже среди некоторых патриотически настроенных сил порой звучат требования бороться против власти всеми методами, вплоть до того, чтобы противодействовать ратификации любой ассоциации Украины с Европейским Союзом, председательству Украины в ОБСЕ в 2013 году и тому подобное.

“Потеря Украиной и украинцами европейской перспективы приведет к ее более тесному втягиванию в «евроазиатский союз» - проект, который сейчас активно навязывается нашему народу через энергетическую зависимость, Таможенный союз, духовную и финансовую экспансию. Считаем, что власть в Украине своими действиями не должна допустить такого развития событий”, - подчеркивается в заявлении.