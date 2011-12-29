Томенко говорит, что во фракцию БЮТ уже очередь из нардепов стоит

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО сообщил, что о намерении вступить во фракцию «БЮТ-Батьківщина» заявили многие народные депутаты.

Об этом идет речь в переданном УНИАН комментарии Н.ТОМЕНКО.

Отвечая на вопрос журналистов относительно раскола в партии «Батьківщина», он заявил, что каждая оппозиционная политическая сила, особенно та, что находится в реальной оппозиции, как «Батьківщина», должна проходить такой естественный путь.

«Если один человек выходит, а два заходят, то это идет соответствующий естественный процесс. И в этом нет трагедии», - отметил он.

Кроме того, Н.ТОМЕНКО проинформировал, что многие внефракционные депутаты и депутаты из других оппозиционных фракций заявили о намерении вступить во фракцию «БЮТ-Батьківщина». В то же время, по словам Н.ТОМЕНКО, «мы не спешим форсировать прием во фракцию».

Комментируя выход депутатов из фракции, их переход в другие партии или создание новых проектов, Н.ТОМЕНКО сказал, что придерживается той точки зрения, что «бороться за свободу Юлии ТИМОШЕНКО необходимо в партии ТИМОШЕНКО, а не путем создания новых политических партий».

Н.ТОМЕНКО также сообщил, что к объединительному процессу, который партия «Батьківщина» уже начала с «Народной самообороной», в ближайшее время могут присоединиться и другие оппозиционные политические партии.