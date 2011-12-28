Суд над Иващенко перенесли на январь

Печерский районный суд Киева объявил перерыв до 23 января в рассмотрении уголовного дела по обвинению бывшего в.и.о. министра обороны Украины Валерия ИВАЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, перед принятием этого решения суд в очередной раз отказал адвокатам В.ИВАЩЕНКО в изменении их подзащитному меры пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде.

Также суд отказал адвокату бывшего управляющего санацией ГП «Феодосийский судомеханический завод» Сергею МИХЕЕВУ в переквалификации статьи обвинения на более мягкую.

В то же время представители стороны обвинения, выступая в суде, сказали, что не против в дальнейшем рассмотреть вопрос о переквалификации преступления, но поскольку на данном этапе судебного процесса еще не допрошены все свидетели, сделать это не представляется возможным.

Следующее судебное заседание должно состояться 23 января 2012 года в 9.05.

Как сообщал УНИАН, Главным управлением военных прокуратур Генеральной прокуратуры Украины 20 августа 2010 года было возбуждено уголовное дело по обвинению В.ИВАЩЕНКО в злоупотреблении служебным положением при подписании плана санации госпредприятия Минобороны "Феодосийский судомеханический завод".

В.ИВАЩЕНКО был задержан в августе 2010 года. Ему была избрана мера пресечения – взятие под стражу.

За время пребывания в СИЗО состояние здоровья В.ИВАЩЕНКО ухудшилось, однако суд отказывает экс-руководителю Минобороны в освобождении из-под стражи для лечения.