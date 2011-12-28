Черновецкий развелся

Мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ расстался с Алиной АЙВАЗОВОЙ.

Как сообщает ТСН, такое решение принял Печерский райсуд Киева. У бывших супругов есть 10 дней, чтобы передумать и подать апелляцию. Ни А.АЙВАЗОВА, ни Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ на заседание суда не явились - присутствовали только их адвокаты.

Теперь А.АЙВАЗОВА и Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ должны начать в суде раздел имущества в случае, если не решат все мирным путем.

Как отмечает ТСН, супругам есть что делить, в частности, три квартиры в Киеве, загородный особняк в Конча-Заспе и деньги.

Родственники А.АЙВАЗОВОЙ заверяют, что она находится в хорошем настроении. По данным СМИ, в конце октября А.АЙВАЗОВА просила у суда полгода отсрочки для примирения с Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ. После скандала с любовницей Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО А.АЙВАЗОВА подала заявление о разводе, но спустя некоторое время забрала свое заявление. Однако потом заявление на развод подал уже Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.