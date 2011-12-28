Тигипко назвал объективные причины, что ему сливаться с ПР еще рано

Вопрос об объединении партии «Сильная Украина» с Партией регионов окончательно будет решен в конце января.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам в Кабинете министров лидер партии «Сильна Украина», вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО.

«В конце января будет съезд. Вот это пока все. Съезд все решит», - сказал С.ТИГИПКО.

Как сообщал УНИАН, в конце октября съезд партии «Сильная Украина» решил провести дополнительные консультации по поводу вероятного объединения с Партией регионов.

16 декабря С.ТИГИПКО не исключил самостоятельного участия его партии в парламентских выборах 2012 года.

Он отметил, что на сегодня продолжаются консультации по вопросу объединения, а также оценки текущей ситуации в стране.

«Я планирую, что второй этап съезда пройдет до конца января. За это время мы должны с Партией регионов оговорить нынешнюю ситуацию и те методы, которыми мы должны изменить ситуацию - без резких и жестких действий ситуацию не исправить, - слишком много накопилось проблем. Эти проблемы начали обвально добавляться. Я говорю о замедлении реформ, о коррупции, о невозврате НДС, о бесконечных проверках бизнеса. Это все требует решения именно сейчас, потому что следующий год - это год парламентских выборов. И, не дав этих ответов, идти на объединение очень сложно» - сказал С.ТИГИПКО.

При этом он отметил, что если не будет сформирована общая позиция по решению указанных выше вопросов, «Сильная Украина» может самостоятельно участвовать в парламентских выборах.

«Если мы найдем ответы за эти вопросы, уверен, объединение будет. Если не найдем ответы - уверен, на съезде будет принято решение не входить в Партию регионов и идти на выборы самостоятельно» - подчеркнул С.ТИГИПКО.