Иващенко заявил, что его превратили в «заложника» обезболивающего

Бывший временно и.о. министра обороны Украины Валерий ИВАЩЕНКО заявляет, что решение суда, который обязал управление Государственной пенитенциарной службы Украины в Киеве и Киевской области обеспечить его лечение, до сих пор не исполняется.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в начале заседания Печерского районного суда Киева, который рассматривает его дело.

«Ваша честь, Ваше поручение о моем лечении до сих пор не выполняется. Мне дают только обезболивающее, поэтому я являюсь заложником действия этого обезболивающего и могу принимать участие в судебном заседании до завершения его действия», - сказал В.ИВАЩЕНКО, обращаясь к суду.