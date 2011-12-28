Иващенко заявил, что его превратили в «заложника» обезболивающего
11:04, 28 декабря 2011Политика
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А лечить даже и не думали
Бывший временно и.о. министра обороны Украины Валерий ИВАЩЕНКО заявляет, что решение суда, который обязал управление Государственной пенитенциарной службы Украины в Киеве и Киевской области обеспечить его лечение, до сих пор не исполняется.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в начале заседания Печерского районного суда Киева, который рассматривает его дело.
«Ваша честь, Ваше поручение о моем лечении до сих пор не выполняется. Мне дают только обезболивающее, поэтому я являюсь заложником действия этого обезболивающего и могу принимать участие в судебном заседании до завершения его действия», - сказал В.ИВАЩЕНКО, обращаясь к суду.
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