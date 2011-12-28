У Кличко подозревают, что КС начал раньше отмечать Новый год

Партия «УДАР» считает, что решение Конституционного Суда Украины, которое разрешает правительству сокращать социальные выплаты, в очередной раз подтверждает тот факт, что сегодня государственная машина работает на защиту интересов власти. Украина становится страной комфортного проживания для узкой группы богатых людей, а проблемы социально незащищенных слоев населения никого не интересуют.

Об этом говорится в заявлении партии «УДАР», переданном УНИАН.

В частности, в партии считают, что этот вердикт КС – первый, который разрешает снижать социальные стандарты жизни людей в стране, но далеко не первый, который демонстрирует непрофессиональность и заангажированность этого учреждения. «Конституционный Суд давно превратился в филиал Администрации Президента, поэтому его стоит перенести по адресу принятия решений – с Жилянской на Банковую – для сбережения средств», – считают в партии.

«Примечательно, что декабрь для Конституционного Суда уже традиционно становится временем фатальных решений. Когда-то именно в последние дни декабря здесь принимали решение о возможности третьего президентского срока, доказывая обществу, что один плюс один равняется нуль. Сейчас приняли решение, которое ударит по социально незащищенным слоям населения. Можно лишь прогнозировать, какую бурную деятельность по сокращению социальных выплат начнет вскоре укомплектованный миллиардерами Кабмин и его карманная Верховная Рада», – отмечают в партии «УДАР».

«Возможно, работники Конституционного Суда раньше начинают праздновать Новый год, потому что чем еще можно объяснить такие декабрьские решения, в которых отсутствуют здравый смысл, логика и верность букве закона», – считают в партии «УДАР».

«Если же отбросить шутки, то очевидно, что этот вердикт свидетельствует о полном коллапсе системы правосудия в Украине. Профессия «судья» становится наиболее зависимой в Украине, а сами суды теряют последние крохи доверия граждан, которые больше не идут искать там защиты», – отмечают в партии.

Как сообщал УНИАН, Конституционный Суд Украины 26 декабря 2011 года принял решение по делу по конституционному представлению народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) пункта 4 раздела VII «Заключительные положения» Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2011 год». В частности, КС определил, что Кабинет министров имеет право устанавливать размер социальных выплат в соответствии с финансовыми возможностями государства. КС признал конституционным пункт 4 заключительных положений закона о государственном бюджете Украины на 2011 год, которым правительству предоставляется право устанавливать размер социальных выплат таким категориям граждан: чернобыльцам, детям войны и лицам, уволенным с воинской службы.

Оппозиционные народные депутаты, которые присутствовали во время оглашения решения КС, скандировали: «Позор!».

Напомним, статья 22 Конституции Украины запрещает сужение прав граждан, в частности социальных: «Конституционные права и свободы гарантируются и не могут быть отменены. При принятии новых законов или внесении изменений в действующие законы не допускается сужение состава и объема существующих прав и свобод».