В Северной Корее начались двухдневные похороны Ким Чен Ира

В Северной Корее сегодня начались двухдневные похороны бывшего лидера этой страны Ким Чен Ира, скончавшегося 17 декабря в возрасте 69 лет.

Как сообщает радио «Свобода», участие иностранных делегаций в похоронах не предполагается, однако дипломатов попросили собраться на стадионе, откуда их повезут в Кымсусанский мемориальный комплекс.

Находящееся там тело Ким Чен Ира затем провезут по улицам Пхеньяна.

Ким Чен Ир правил страной с 1994 года, после смерти своего отца, основателя КНДР Ким Ир Сена.

Похоронную комиссию возглавляет младший сын покойного - КИМ Чен Ын. Государственные СМИ Северной Кореи называют его новым руководителем правящей партии и главнокомандующим, однако по-прежнему неясно, получит ли он всю полноту власти.