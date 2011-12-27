Новый министр внутренних дел перетасовывает колоду?
16:16, 27 декабря 2011Политика
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Информация источника
Министр внутренних дел Украины Виталий ЗАХАРЧЕНКО сделал ряд кадровых перестановок в управлениях милиции в регионах.
Об этом УНИАН сообщил информированный источник.
Как отметил собеседник агентства, в частности, начальник Львовского УМВД назначен руководителем Волынской милиции, начальник Полтавского УМВД - руководителем Львовской милиции.
Вместе с тем, в МВД Украины УНИАН не подтвердили и не опровергли эту информацию, заметив, что сейчас проходят «собеседования у руководства».
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