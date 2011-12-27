Новый министр внутренних дел перетасовывает колоду?

Министр внутренних дел Украины Виталий ЗАХАРЧЕНКО сделал ряд кадровых перестановок в управлениях милиции в регионах.

Об этом УНИАН сообщил информированный источник.

Как отметил собеседник агентства, в частности, начальник Львовского УМВД назначен руководителем Волынской милиции, начальник Полтавского УМВД - руководителем Львовской милиции.

Вместе с тем, в МВД Украины УНИАН не подтвердили и не опровергли эту информацию, заметив, что сейчас проходят «собеседования у руководства».