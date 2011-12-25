Регионалы обвинили Москаля в провокации

Депутаты «большинства» Черновицкого областного совета приняли обращение к Комитету Верховной Рады Украины по вопросам Регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности парламента, в котором пожаловались на народного депутата (НУ-НС) Геннадия МОСКАЛЯ за «препятствование работе сессии».

Как передает корреспондент УНИАН, документ депутаты Черновицкого облсовета приняли вчера на сессии.

В обращении, в частности, отмечается, что 24 декабря во время 8-й сессии Черновицкого областного совета присутствующий на ней народный депутат Г.МОСКАЛЬ, вопреки действующему законодательству и регламенту работы облсовета, «самовольно захватил трибуну и перешел к действиям, которые не красят представителя высшего законодательного органа государства».

Как утверждают депутаты, Г.МОСКАЛЬ обозвал «самозванцами» депутатский корпус краевой представительской власти, высказывал «грубые оскорбления» председательствующему на сессии заместителю председателя областного совета Валентину МАНИЛИЧУ, «препятствовал проведению сессии» и, таким образом, «пытался сорвать рассмотрение важных для жизни буковинской территориальной общины вопросов, в частности, областного бюджета, программ социально-экономического и культурного развития региона, отчет председателя облгосадминистрации и избрание председателя областного совета».

«Во время объявленной в связи с поведением народного депутата Украины вынужденного перерыва руководители всех фракций областного совета на согласительном совете приняли консолидированное решение предоставить возможность выступить на сессии народному депутату Украины МОСКАЛЮ Г.Г., однако после перерыва он отказался от выступления», - говорится в обращении.

Депутаты «большинства» Черновицкого облсовета предполагают, что это «была заранее спланированная Г.МОСКАЛЕМ и его политической силой акция, целью которой было сорвать работу органа самоуправления Буковины и получить сомнительные политические дивиденды».

Черновицкий облсовет считает такое поведение Г.МОСКАЛЯ «недопустимым и противоречащим статусу народного депутата Украины, не удовлетворяющим нормам этики и морали».

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Как сообщал УНИАН, на заседании сессии Черновицкого облсовета 24 декабря депутаты «большинства» отказались предоставить слово народному депутату от НУ-НС Г.МОСКАЛЮ, который пришел на сессию в качестве гостя по приглашению фракции «Фронт Змін».

Когда народный депутат вышел на трибуну, депутаты от Партии регионов освистали его, выражали недовольство, после этого из зала к трибуне подошел руководитель фракции ПР, первый заместитель председателя Черновицкой ОГА Георгий ГАЛИЦ, который стал за полы пиджака и рукава стаскивать Г.МОСКАЛЯ с трибуны. Возмущенный народный депутат покинул сессионный зал.

После острых споров депутаты «большинства» Черновицкого облсовета согласились предоставить Г.МОСКАЛЮ слово, в коридоре его стал уговаривать выступить депутат-«регионал», начальник УМВД Украины в Черновицкой области Николай ХАРАБАРА, однако Г.МОСКАЛЬ отказался вернуться в зал.

После этого сессию покинули депутаты трех оппозиционных фракций: «Фронт Змін», ВО «Батькивщина» и ВО «Свобода». Они выразили протест против действий «регионалов», а также против того, что в повестке дня работы сессии вопрос об избрании председателя Черновицкого облсовета был вынесен последним, 59-м.

На срочной пресс-конференции в областном офисе «Фронта Змін» Г.МОСКАЛЬ выразил возмущение действиями буковинских «регионалов».

«Меня стащили с трибуны, потому что боялись, что я на цифрах докажу – Черновицкая область банкрот и на 90% дотационная. Я хотел спросить, почему области неоткуда брать средства на свое развитие, в то же время Черновицкая областная таможня третья в Украине по коррупции - после Одесской и Львовской», - заявил депутат.

По его словам, предложенный проект бюджета Буковины «нельзя принимать в любом случае, потому что это петля на шее каждого буковинца», а любое решение, которое будет принято на этой сессии без легитимного председателя областного совета, не имеет никакой юридической силы.

«Это все будет обжаловано в судах», - заявил Г.МОСКАЛЬ.