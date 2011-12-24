Королевская объяснила, зачем ей УСДП

«Нынешнее руководство «БЮТ-Батькивщины» и, в частности, Александр ТУРЧИНОВ были осведомлены о моем намерении возглавить партию УСДП». Об этом журналистам заявила новоизбранный лидер УСДП Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам народного депутата, она «переговорила с А.ТУРЧИНОВЫМ. У нас был достаточно долгий разговор. Мы обсудили все риски и все возможные угрозы, в том случае, если власть совершит рейдерскую атаку на УСДП. И мы приняли решение, что сегодня партии необходима поддержка, активное восстановление и участие ее в Блоке Юлии Тимошенко. Поэтому у руководства «БЮТ-Батькивщины» не было каких-либо замечаний или же несогласия». Также, по словам Н.КОРОЛЕВСКОЙ, «мы провели переговоры с Евгенией ТИМОШЕНКО и Сергеем ВЛАСЕНКО, мы попросили их донести эту позицию до Юлии Владимировны». Она добавила, что были переданы соответствующие письма для Ю.ТИМОШЕНКО.

Народный депутат подчеркнула, что одной из приоритетных задач для партии является мобилизация всех сторонников Ю.ТИМОШЕНКО, чтобы она как можно быстрее вышла на свободу.

Говоря о том, как коллеги по «Батькивщине» и ПРП восприняли переход в УСДП, Н.КОРОЛЕВСКАЯ сказала, что это - переход внутри блока. «Я надеюсь, что вместе мы сможем усилить БЮТ. Что касается перехода из партии в партию, то за все 10 лет сосуществования многие члены УСДП переходили в «Батькивщину» и наоборот», - констатировала она.

Отвечая на вопрос о том, может ли состояться ребрендинг партии, Н.КОРОЛЕВСКАЯ ответила, что этот вопрос еще не поднимался и не обсуждался. По ее словам, в январе будет проведено экспертное совещание, на котором будут обсуждаться всевозможные предложения по развитию партии.

В ответ на вопрос о предстоящих выборах Н.КОРОЛЕВСКАЯ сказала, что общая цель всех демократических сил - создать демократическое большинство в Верховной Раде в 2012 году. «Окончательное решение об участии или неучастии в выборах, а также формате участия, мы решим в консультациях с обществом, другими партиями БЮТ и демократической коалиции», - подчеркнула лидер УСДП.

Напомним, 23 декабря съезд УСДП проголосовал за избрание Н.КОРОЛЕВСКОЙ председателем партии. Заместителями главы УСДП были избраны Евгений СУСЛОВ и Владимир ТКАЧЕНКО.