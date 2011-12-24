Польский эксперт: для Януковича устранение Тимошенко важнее, чем ЕС

Лидеры Европейского Союза не согласятся на подписание Соглашения об ассоциации с Украиной без освобождения экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО и проведения честных выборов в Верховную Раду в 2012 году.

Такое мнение высказал аналитик Центра восточных исследований (OSW, Варшава) Тадеуш ИВАНЬСКИ в специальном комментарии, текст которого есть в распоряжении УНИАН.

Эксперт назвал поражением саммит Украина - ЕС 19 декабря в Киеве, отметив, что главной причиной непарафирования Соглашения об ассоциации стала неуступчивость украинской власти в вопросе по делу Ю.ТИМОШЕНКО.

"Это доказывает, что для Виктора ЯНУКОВИЧА приоритетом стало сделать невозможным участие экс-премьера в запланированных на следующий год парламентских выборах даже ценой отсутствия сближения с Евросоюзом. Возбуждение очередных дел в отношении уже приговоренной к 7 годам заключения ТИМОШЕНКО свидетельствует о том, что не стоит ожидать изменения позиции украинской власти", - считает польский аналитик.

По его словам, в таких условиях сотрудничество ЕС с Украиной может ограничиться лишь визовым диалогом и взаимодействием в отдельных секторах экономики.

"Парафирование Соглашения об ассоциации еще возможно в ближайшие недели. Однако, независимо от того, когда это произойдет, подписание и ратификация документа будут зависеть от освобождения и реабилитации Юлии ТИМОШЕНКО и проведения честных парламентских выборов в октябре 2012 года", - заметил Т.ИВАНЬСКИ.

По его словам, в противном случае стороны могут подписать лишь договор о создании зоны свободной торговли без политической ассоциации.