Пресс-конференция о конфликте между владельцем и инвесторами гостинницы «Лыбидь»

30.05.06 в 13.00 в развлекательном комплексе «Гранд Плаза», пл. Победы,1 (г-ца «Лыбидь», 2 этаж), состоится пресс-конференция о конфликте между владельцем и дирекцией гостинницы «Лыбидь» с одной стороны и инвесторами и предприятием ООО «Гольфстрим» - с другой. Участники конференции: Болоташвили Надар Иванович (гражданин Грузии) – учредитель ООО «Виктория-центр» (прибывает в составе правительственной делегации из Грузии на закрытие года Грузии в Украине), Борисенко Игорь Леонидович – юрист, представитель Болоташвили Н. И., Луценко Светлана Васильевна - директор ООО «Гольфстрим», Бартащук Любовь Петровна -юрист, а также представители комитета по защите прав инвесторов и Киевэнерго.

Регистрация журналистов с 12.30 до 13.00

Просим подтвердить свое участие в пресс-конференции до 16.00 29 мая.

Контактное лицо: Елена Богачкова, координатор по связям с общественностью, т. 537-40-40, 8-050-330-80-26.