Адвокат объяснил, почему Тимошенко останется в СИЗО

Экс-премьера Юлию Тимошенко не должны переводить в колонию для отбывания ею наказания. Об этом сообщил адвокат Александр Плахотнюк, пишет Зеркало недели со ссылкой на ТСН.

По его мнению, спрогнозировать дальнейшую судьбу Ю.Тимошенко, а точнее — где именно она будет отбывать наказание, очень трудно. Впрочем, он считает, что переводить ее из Лукьяновского СИЗО в другое учреждение незаконно. Ведь существует решение суда по другому делу, согласно которому для Ю.Тимошенко избрана мера пресечения в виде пребывания в киевском СИЗО.

«Предположить, куда дальше отправят Ю.Тимошенко, очень трудно. Но, с точки зрения, как оно должно быть — ее должны были бы оставить в Лукьяновском СИЗО. Ведь в решении суда об избрании Ю.Тимошенко меры пресечения по другому делу — делу ЕЭСУ — было написано „держать в киевском СИЗО“. Следовательно, пока существует эта вторая мера пресечения (на сегодняшний день она является единственной, так как приговор вступает в силу), ее не надо никуда переводить», — считает он.

По его словам, только при изменении этой меры пресечения другим решением суда Юлию Тимошенко могут отправить в колонию. Правда, куда именно — ему неизвестно.

Печерский районный суд Киева 11 октября 2011 года приговорил Ю.Тимошенко к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009-м году.